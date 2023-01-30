Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yeşil ve yukarı yönlü ivmede seyrediyor. Gram altın sabah saatlerinden itibaren 1.167,60 TL olurken, çeyrek altın 1.908,41 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durumu haberimizde derledik. İşte 30 Ocak Pazartesi 2023 güncel altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ