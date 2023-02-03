Altın fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gram altın sabah saatlerinden itibaren 1.158,81 TL olurken, çeyrek altın 1.894,53 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Şubat Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

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