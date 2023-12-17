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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI - CANLI | Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Aralık tablosu - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın alacaklar dikkat! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Aralık tablosu

        Altın fiyatları 17 Aralık Pazar günü altın alım satımı yapacaklar tarafından günün en çok merak edilip araştırılanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim bugün gram altın 1880 lira çeyrek altın ise 3 bin 74 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 08:41 Güncelleme: 17.12.2023 - 08:41
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        1

        ALTIN FİYATLARI 17 ARALIK PAZAR... Altın fiyatları 17 Aralık Pazar yani bugün güne yatay seyirde başladı. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Aralık alış - satış tablosu...

        2

        17 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 1.880,26

        Satış: 1.880,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/GR SPOT FİYATI

        2.019,16

        2.020,07

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Alış: 3.008,41

        Satış: 3.074,69

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Alış: 12.033,64

        Satış: 12.261,16

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 5.998,02

        Satış: 6.149,39

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.033,64

        12.261,16

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.864,20

        13.190,44

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        9.075, 64

        1.283,93

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.623,42

        1.721,76

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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