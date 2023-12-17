Hafta sonu altın alacaklar dikkat! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Aralık tablosu
Altın fiyatları 17 Aralık Pazar günü altın alım satımı yapacaklar tarafından günün en çok merak edilip araştırılanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim bugün gram altın 1880 lira çeyrek altın ise 3 bin 74 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 17 ARALIK PAZAR... Altın fiyatları 17 Aralık Pazar yani bugün güne yatay seyirde başladı. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Aralık alış - satış tablosu...
17 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.880,26
Satış: 1.880,55
ALTIN/GR SPOT FİYATI
2.019,16
2.020,07
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.008,41
Satış: 3.074,69
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 12.033,64
Satış: 12.261,16
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 5.998,02
Satış: 6.149,39
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.033,64
12.261,16
ATA ALTIN FİYATI
12.864,20
13.190,44
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
9.075, 64
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.623,42
1.721,76