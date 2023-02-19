ALTIN FİYATLARI 19 Şubat Pazar yani bugün eb çok merak edilen ekonomik veriler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Başta belirtmekte fayda var ki gram ve çeyrek altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 19 Şubat çeyrek ve rgam altın fiyatları alış - satış tablosu...

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