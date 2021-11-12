ALTIN FİYATLARI 12 Kasım Cuma yani haftanın son işlem gününde ekonomi gündemini takip edip araştıranlar tarafından yakından izleniyor. ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından dolar TL kurunda yaşanan yukarı yönlü seyrinde etkisiyle birlikte altın fiyatları serbest piyasada rekor üzerine rekor kırdı. Gram altın fiyatları 600 liraya yaklaştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...