Dün, son 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 1.787,1 doları test etmesinin ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 1.824 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 0,1 artışla 1.826,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren gelişmelerin, ekonomilerde stagflasyon endişelerini artırdığını belirterek, jeopolitik risklerin etkisi ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin esnetileceği beklentisi ile emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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