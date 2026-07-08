ALTIN FİYATLARI SON DURUM 8 TEMMUZ || İbre terse döndü, yükseliş başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 8 Temmuz Çarşamba yani haftanınüçüncü iş gününe altın fiyatları yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan değer artışıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve altın yatırımcıları başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı merakla sorgulanıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...