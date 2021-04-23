Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımını altın üzerinden yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da çeyrek altının fiyatı 782,82 liradan Cumhuriyet altını ise 3.120,92 liradan alıcı buluyor. İşte 23 Nisan 2021 Cuma altın fiyatları listesi