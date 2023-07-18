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        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Temmuz

        Altın fiyatları 18 Temmuz Salı gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın bin 660 liranın çeyrek altın ise 2 bin 700 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 15 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 07:40
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        1

        ALTIN FİYATLARI hafta başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini haftanın ikinci günü olan 18 Temmuz Salı günü de sürüdürüyor.Gram altın bin 660 liranın çeyrek altın ise 2 bin 700 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.662,02

        1.662,32

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.959,31

        1.959,64

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.659,24

        2.717,89

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.636,95

        10.838,33

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.301,86

        5.435,79

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.636,95

        10.838,33

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        925,98

        1.107,59

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.518,97

        1.616,24

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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