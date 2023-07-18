Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Temmuz

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ALTIN FİYATLARI hafta başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini haftanın ikinci günü olan 18 Temmuz Salı günü de sürüdürüyor.Gram altın bin 660 liranın çeyrek altın ise 2 bin 700 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...

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