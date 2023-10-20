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ALTIN REKOR KIRDI! Altın fiyatları 20 Ekim Cuma yani bugün dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yükselişe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 20 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...