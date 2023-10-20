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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN REKOR KIRDI! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Ekim alış - satış tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Altın haftayı rekorla kapatıyor! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 20 Ekim Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın fiyatları 1800 lira sınırına ulaşırken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Ekim yani bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 07:57 Güncelleme: 20.10.2023 - 07:57
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        1

        ALTIN REKOR KIRDI! Altın fiyatları 20 Ekim Cuma yani bugün dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yükselişe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 20 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.780,84

        1.781,09

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.979,63

        1.979,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.849,34

        2.912,08

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.397,35

        11.612,69

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.680,87

        5.824,16

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.397,35

        11.612,69

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.061,71

        12.368,05

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.024,08

        1.220,49

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.678,41

        1.781,29

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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