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Altınordu - Altay | CANLI YAYIN

Altınordu - Altay maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! TFF 1. Lig'de play-off finali nefesleri kesiyor, Süper Lig'e giden son bileti alacak takım belli oluyor! İki İzmir ekibinin karşılaşmasında 'genç' Altınordu, 'tecrübeli' Altay ile karşı karşıya geliyor! Altınordu tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmak, Altay 18 yıl sonra en üst lige dönmek istiyor!

Altınordu - Altay | CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takım belli oluyor! Play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde, üst lige yükselecek üçüncü ve son ekip İzmir takımlarından biri olacak.

SAAT: 20.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
STAT: Atatürk Olimpiyat
YAYIN: beIN SPORTS ve TRT Spor

ALTINORDU: Erhan, Rahmi, Kahraman, Yusuf, Sinan, Furkan, Oğulcan, Hüsamettin, Recep, Ahmet İlhan, Metehan
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Eroğlu

ALTAY: Cihan, Mehmet Erdem, İbrahim, Murat, Cebrail, Thiam, Scuk, Kappel, Poko, Ziya, Regattin
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

PLAY-OFF'TA İZMİR DERBİSİ!

İki İzmir ekibinden Altınordu 1969-1970, Altay ise 2002-2003 sezonundan bu yana mücadelelerini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.

Süper Lig'e 1969-1970 sezonunda veda ettikten sonra bir daha dönemeyen Altınordu, ilk kez mücadele ettiği play-off'ta finale yükselmeyi başardı. İzmir temsilcisi, 1965-1966'da Macar teknik direktör Ignace Molnar yönetiminde o dönemki adıyla 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmıştı.

Altınordu'yu TFF 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyon yapan ve aralıksız 9 yıldır takımın başında olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu akşam takımının galip gelmesi halinde ilk kez bir takımı Süper Lig'e taşıyacak.

ALTAY 18 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine rağmen tekrar TFF 1. Lig'e çıkan Altay, play-off'taki şanssızlığını kırmak için mücadele ediyor. Süper Lig için daha önce 5 kez play-off oynayan ve 2 defa finalde kaybeden Altay, tek devreli lig usulüyle oynanan 2009-2010'da da son maçta Süper Lig vizesi alamamıştı. Siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 kez 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal yönetiminde Süper Lig'e çıktı.

Daha önce 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ilk 3 takımın Süper Lig vizesi aldığı ve play-off sisteminin olmadığı 2003-2004'te Manisaspor'la ligi 4. sırada bitirmişti. Tecrübeli teknik direktör 2016-2017'deki play-off finalinde Eskişehirspor'un başında bir diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye penaltı atışları sonucunda yenilerek Süper Lig'e yükselemedi.

31. RANDEVU

Altınordu ile Altay, profesyonel liglerde ilk olarak Milli Lig'de 28 Kasım 1959'da Alsancak Stadı'nda karşılaştı.

Müsabakayı 4-1 kazanan Altınordu, rakibiyle profesyonel liglerde şimdiye kadar 18'i Süper Lig, 10'u 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 30 maçta karşılaştı. Bu müsabakalarda siyah-beyazlı ekibe karşı 13 galibiyeti bulunan Altınordu, 9 maçta yenilirken 8 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Altınordu'nun 38 gol attığı karşılaşmalarda Altay 32 gol üretti. Altınordu maçlarında Altay adına en fazla gol atan isim konumundaki son 3 sezonun gol kralı Marco Paixao, Altınordu'ya karşı oynadığı 6 maçta 7 gol atarak tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı.

Altay filelerine 4 gol bırakan Arif Gümüşçeviren'in en golcü isim konumundaki Altınordu'da mevcut isimlerden Ahmet Dereli Altay'a karşı 2 golü bulunuyor.

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