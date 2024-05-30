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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Altınordu, Dortmund altyapısında yetişen Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Altınordu, Dortmund altyapısında yetişen Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı

        TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Alman ekiplerinden Wuppertaler SV'de forma giyen Hüseyin Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:34 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:34
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        Altınordu'dan transfer
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        Hafta başında A Takım Teknik Direktörlüğüne Olcay Şahan’ı getiren Altınordu, transfer çalışmalarına da hız verdi. Borussia Dortmund altyapısından yetişen ve son olarak Wuppertaler SV’de forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hüseyin Bulut transfer edildi. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Bulut, “Türkiye’ye geldiğim için çok mutluyum. Altınordu için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Öncelikli hedefimiz Altınordu’yu 1. Lig’e çıkartmak. Güzel bir sezon bizi bekliyor” dedi.

        “Altınordu’ya katkı verecek bir oyuncu”

        A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz da Hüseyin Bulut’u son iki sezondur yakından takip ettiklerini belirterek, “Hüseyin’i takımımıza kazandırdığımız için mutluyuz. Kendisi Dortmund genç takımlarında oynarken önemli işler yaptı. Hızlı ve süratli bir oyuncu. Altınordu’ya katkı sağlayacaktır. Takımımıza önemli katkılar vereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

        “Hedefimiz bu sezon şampiyonluk”

        Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın açıklamış olduğu ‘Altınordu 2024” projesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini dile getiren Korkmaz, “Altınordu 2024 projemiz başladı. Altınordu bu toprakların çocuklarına sahip çıktı ve çıkmaya da devam edecek. Şimdi de zamanında bu topraklardan gurbete çalışmaya gidenlerin çocuklarına sahip çıkacağız. Kadromuzu kendi öz kaynak sistemimizden yetişen oyuncularımızla beraber Avrupa disiplini almış sporcularla güçlendiriyoruz. Hedefimiz bu sezon şampiyonluk” diye konuştu.

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