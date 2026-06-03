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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig Amedspor Amed'de sportif direktörlüğe Serkan Reçber getirildi

        Amed'de sportif direktörlüğe Serkan Reçber getirildi

        Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Serkan Reçber ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 17:49 Güncelleme:
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        Amed'de Serkan Reçber dönemi

        Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler’de sportif direktörlük görevine Serkan Reçber getirildi.

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında; futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlamıştır. Kendisine Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

        Serkan Reçber, geçen sezon Beşiktaş'ta genel koordinatör olarak görev yapmıştı.

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