Amed Sportif Faaliyetler için Yves Bissouma iddiası!
Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in, Tottenham forması giyen Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 18:14 Güncelleme:
1
1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarına da hız verdi.
2
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Diyarbakır temsilcisi, Tottenham'ın yıldız orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı gündemine aldı.
3
Amed yöneticilerinin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Malili oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediği kaydedildi.