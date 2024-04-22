Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes: 81 - Türk Telekom: 82 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 81 - Türk Telekom: 82 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Anadolu Efes'i 82-81 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 00:11 Güncelleme: 22.04.2024 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes 1 sayıyla kaybetti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında evinde Türk Telekom'a 82-81 mağlup oldu.

        Anadolu Efes'te 19 sayıyla Oturu, Türk Telekom'da ise Wallace 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Emin Moğulkaç, Polat Parlak, Fatih Güler

        Anadolu Efes: Larkin 14, Rıdvan Öncel 5, Clyburn 8, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Beaubois 7, Doğuş Özdemiroğlu 4, Erkan Yılmaz 4, Willis 7

        Türk Telekom: Wallace 18, Okben Ulubay 11, Enoch 10, İsmail Cem Ulusoy 2, Jones 14, Yiğitcan Saybir, Palmer 11, Brown 10, Selim Şav 6

        1. Periyot: 24-23

        Devre: 47-39

        3. Periyot: 65-64

        4. Periyot: 81-82

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        Rekorunu egale etti!
        Rekorunu egale etti!
        Komşu dehşeti! Yumruklayıp üzerine sıcak su döktü
        Komşu dehşeti! Yumruklayıp üzerine sıcak su döktü
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var