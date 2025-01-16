Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında

        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:18 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında!
        ABONE OL

        THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, yarın İspanyol devi Barcelona'ya konuk olacak.

        Palau Blaugrana'daki karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

        Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 13. sırada yer alıyor.

        Organizasyonda oynadığı son 4 karşılaşmayı da kaybeden Anadolu Efes, Barcelona'yı yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.

        Geride kalan 21 haftada 12 galibiyet alan İspanyol ekibi, 9 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve averajla 8. sırada bulunuyor.

        AVRUPA'DA 858. RANDEVU

        Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 858. maçını oynayacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 857 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 375 yenilgi yaşadı.

        Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 610. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 609 müsabakanın 325'ini kazandı, 284'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Ölüm içkisini restoranda sattılar!
        Ölüm içkisini restoranda sattılar!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"