Anadolu Efes Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu! Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile kupa şampiyonu Fenerbahçe Beko, 35'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın galibi kupanın da sahibi olacak. Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da izleyecek.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Şahinbey Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen ve Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

35'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibinin belirleneceği Anadolu Efes Fenerbahçe maçı TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES, EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Kupada 23. kez boy gösterecek lacivert-beyazlılar, son şampiyonluğu geçen sezon Fenerbahçe Beko'yu 65-62 yenerek yaşamıştı.

Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Kupada 16. kez mücadele edecek sarı-lacivertli ekip, son şampiyonluğunu 2017'de Banvit'e 75-64 üstünlük kurarak elde etmişti.