Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman?

Anadolu Efes Pınar Karşıyaka final serisinin üçüncü maçına çıkıyor, bu heyecanlı karşılaşma şifresiz bir şekilde ekranlarda yayınlanıyor. Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes 16. şampiyonluğuna çok yakın. Pınar Karşıyaka ise sahasında Anadolu Efes’i durdurmaya çalışacak. İşte, Anadolu Efes Pınar Karşıyaka basketbol maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve kadroları…