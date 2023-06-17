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Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman?

Basketbol play-off serisinde üçüncü karşılaşmanın heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Saha avantajını iyi kullanan Anadolu Efes seride 2-0 önde. Peki, Anadolu Efes Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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  • Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Play-off finalinde 3. maç

    Anadolu Efes Pınar Karşıyaka final serisinin üçüncü maçına çıkıyor, bu heyecanlı karşılaşma şifresiz bir şekilde ekranlarda yayınlanıyor. Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes 16. şampiyonluğuna çok yakın. Pınar Karşıyaka ise sahasında Anadolu Efes’i durdurmaya çalışacak. İşte, Anadolu Efes Pınar Karşıyaka basketbol maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve kadroları…
  • Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Play-off finalinde 3. maç

    PINAR KARŞIYAKA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

    Pınar Karşıyaka Anadolu Efes maçı 17 Haziran 2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 18.00’de canlı olarak yayınlanacak.
  • Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Play-off finalinde 3. maç

    PINAR KARŞIYAKA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Pınar Karşıyaka Anadolu Efes basketbol maçı şifresiz bir şekilde beIN Sport Haber kanalından canlı yayınlanacak.
  • Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Play-off finalinde 3. maç

    PINAR KARŞIYAKA - ANADOLU EFES MAÇI KADROLARI

    Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown, Errick McCollum, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz, Deniz Kılıçlı, Ergi Tırpancı, Mindaukas Kuzminskas, Braian Angola, Angel Delgado, Vitto Brown, Mert Celep, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Dusan Cantekin, Skyler Flatten
  • Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Play-off finalinde 3. maç

    Anadolu Efes: Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Vasilije Micic, Rodrigue Beaubouis, Erten Gazi, Will Clyburn, Elijah Bryant, Egehan Arna, Achille Polonara, Amath M’Baye, Ante Zizic, Tibor Pleiss, Bryant Dunston, Egemen Güven

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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