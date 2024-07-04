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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Stanley Johnson'ı transfer etti. - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Stanley Johnson'ı transfer etti.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, NBA patentli ABD'li forvet Stanley Johnson'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:37 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:42
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        Anadolu Efes'e NBA patentli forvet!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li forvet Stanley Johnson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncu Stanley Johnson ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık." denildi.

        Açıklamada, "NBA'de geçirdiği sekiz yılda 449 maçta forma giyen Johnson, maç başına 6,2 sayı, 3,1 ribaunt ve 1,5 asist ortalamaları ile mücadele etti. Stanley Johnson geçtiğimiz sezon G Lig'de Stockton Kings forması ile maç başına 27,1 dakika ortalama süre alarak, maç başına 14,2 sayı, 5,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamaları yakaladı." bilgisi verildi.

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