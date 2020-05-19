Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Wonderland Eurasia, istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edildi. Hayvanat Bahçesi’nin bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine kurulan park, gerek yüksek yatırım maliyeti, gerek inşa edildiği arazi nedeniyle tartışma konusu oldu. Park, işletmeye girdiği günden bu yana yaşadığı finansal sorunlarla gündeme geldi. Bu sorununun yakıcı biçimde devam ettiği bir kez daha ortaya çıktı.

GÜVENCE BEDELİNİ DE ÖDEMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, güncellenmiş fiyatlarla 750 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı parkın elektriği, faturasını ve güvence bedelini ödemediği gerekçesiyle ikinci kez kesildi.

Wonderland Eurasia’nın (Ankapark) geçen yılın sonuna doğru da borçları nedeniyle elektriği kesilmişti. Başkent Elektrik ile parkın işletmesici, birkaç ay sonra ödemeye ilişkin bir protokol imzalamış ve parka yeniden elektrik verilmişti. Parkın, o dönemde 2.5 milyon TL dolayında birikmiş elektrik borcu bulunuyordu.

Kaynaklar, şirketin güvence bedelinden doğan yüklü miktarda borcu olduğunu belirterek, “Park, hem tükettiği elektriğin faturasını ödemedi. Hem de güvence bedelini. Bu nedenle kısa süre önce de elektriği kesildi” dedi.