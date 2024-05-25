Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Ersan Parlatan ile anlaştı - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Ersan Parlatan ile anlaştı

        Ankara Keçiörengücü, Teknik Direktör Ersan Parlatan ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:51 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keçiörengücü'nde Ersan Parlatan dönemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Teknik Direktör Ersan Parlatan ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

        Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Ersan Parlatan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze 'hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Geçen yıl Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da görev yapan Ersan Parlatan, son olarak bu sezon Almanya'nın Regionalliga West ekiplerinden Wuppertaler SV'ı çalıştırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        Müteahhit katili saklandığı evde yakalandı
        Müteahhit katili saklandığı evde yakalandı
        Gazze'de kayıp 13 bin kişiye ne oldu?
        Gazze'de kayıp 13 bin kişiye ne oldu?
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
        Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
        Darp edilen belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı! "Kafa atıp, elini silaha uzattı!"
        Darp edilen belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı! "Kafa atıp, elini silaha uzattı!"
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Sağlık Vadisi Resmi Gazete'de
        Sağlık Vadisi Resmi Gazete'de
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"