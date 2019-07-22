Bebeğin gelişimi için anne sütü çok önemlidir. Bu yüzden anne sütü yeterli biçimde alınmazsa bebek için büyük sorunlara yol açabilir. Peki anne sütünün azlığı nedir? Neden olur? Anne sütünün azlığının belirtileri nelerdir?

ANNE SÜTÜNÜN AZLIĞI NEDİR?

Anne sütü, bebek için en önemli hatta hayati besin kaynağıdır. Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içerir. Özellikle ilk 6 ay bebek sadece anne sütüyle beslenmelidir. 6 aydan sonrasında ise ek besinler ile alınmaya devam edilmelidir. Anne sütünün salgılanmasını sağlayan hormon, prolaktin hormonudur. Bebeğin emmesi ile birlikte sütün akmasını ise oksitosin hormonu sağlar. Anne sütü, içindeki koruyucular sayesinde, bebeği enfeksiyonlardan korur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre anne sütü ile beslenen çocuklarda ölüm oranları, beslenmeyenlere göre 4-6 kat daha az görülmektedir. Ancak yetersiz sıvı alınması, dengesiz beslenme gibi nedenlerle anne sütü azalabilir veya hiç gelmeyebilir.

ANNE SÜTÜNÜN AZLIĞI NEDEN OLUR?

Annenin hormonsal dengesizlikleri,

Yeterli sıvı tüketilmemesi,

Bebeğin geç emzirilmeye başlanması,

Erken doğum,

Yorgunluk,

Stres üzüntü,

Psikolojik sorunlar

anne sütünün azalmasına neden olan faktörlerdendir.

ANNE SÜTÜNÜN AZLIĞININ BELİRTİLERİ

Bebeğin kilo almaması,

Bebeği emzirdikten sonra memelerdeki sertliğin devam etmesi herhangi bir yumuşama olmaması,

Normalde bebeğin bezini günde 6-7 kez ıslatması gerekir. Eğer bu miktar azaldıysa,

Bebeğin günde 2-3'den daha az dışkı çıkarması ve bu dışkıların az ve daha koyu renkte olması,

Bebeğin idrarının sarı renkte olması,

Bebeğin sürekli meme araması

annenin azlığının belirtilerindendir.

ANNE SÜTÜNÜN ARTMASI İÇİN NE YAPMALI?

Anemi gibi bir hastalığınız varsa önce tıbbi tedavi alınmalıdır.

Akupunktur tedavisi de anne sütünün azlığı durumunda ilk tercih edilen yöntemlerdendir.

Bunların dışında kendi kendinize yapabileceğiniz yöntemler de vardır: