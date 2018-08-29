Spor Toto Süper Lig'de ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Antalyaspor, 10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta görev yapan Faslı futbolcu Abdelaziz Barrada ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, sosyal paylaşım sitesinden Barrada transferini, 'Antalyasporumuz için hayırlı olsun' paylaşımıyla duyururken, kulübün resmi internet sitesi üzerinden de açıklama yapıldı.



Kırmızı-beyazlı ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Hoşgeldin Abdelaziz Barrada. Antalyasporumuz, orta saha oyuncusu Abdelaziz Barrada ile yaptığı görüşmeler sonucunda anlaşmaya varmıştır."



Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Cissokho ile Serdar Özkan'a lisans çıkaramayan Antalyaspor yönetiminin vergi borçlarını ödediği iki futbolcu ile Barrada'nın lisans işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

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