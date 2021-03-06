Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigAntalyaspor
ABONE OL

Antalyaspor beraberlikte Avrupa'nın zirvesinde

Fraport TAV Antalyaspor, 2020- 2021 sezonunda liglerde oynanan maçlar içerisinde Avrupa'nın önde gelen liglerinde, aldığı 14 beraberlikle zirvede bulunuyor. Kırmızı beyazlı takımı 13 beraberlikle İspanya La Liga takımlarından da Villarreal CF takip ediyor

Antalyaspor beraberlikte Avrupa'nın zirvesinde
DHA

Spor Toto Süper Lig'de son 12 haftadır yenilgi yüzü görmeyerek 55 yıllık kulüp rekorunu Fenerbahçe ile berabere kalarak kıran Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon oynanan maçlar içerisinde aldığı 14 beraberlikle Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu alanda zirvede bulunuyor. Akdeniz ekibi, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı mücadelelerde 7 galibiyet, 14 beraberlik ve 6 yenilgi alarak, 35 puan topladı.

SÜPER LİG'DE 14 BERABERLİK

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İH Konyaspor, sezonun ikinci devresinde oynanan Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında sahadan eşitlikle ayrıldı.

VILLAREAL İKİNCİ SIRADA

Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa liglerinde 2020- 2021 sezonunda şuana kadar oynanan mücadeleler sonucunda aldığı 14 beraberlikle zirvede bulunuyor. Antalyaspor'un hemen ardından 13 beraberliği bulunan İspanya La Liga takımlarından Villarreal CF yer aldı. Her iki takımın ardından, 12 beraberliği olan Spor Toto Süper Lig'den Demir Grup Sivasspor ve Ligue 1 ekibi Nantes takip etti. Bu takımları 11'er beraberlikle, Eredivisie temsilcilerinden Zwolle, İtalya Seri A ekibi Torino, Premier Lig temsilcileri Brighton, Fulham ve La Liga takımlarından Levante ile Huesca takip etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Süper Lig'de 28. haftanın panoraması
FUTBOLSüper Lig'de 28. haftanın panoraması
Fenerbahçe'nin ev fobisi, Galatasaray geri dönemiyor, Beşiktaş'ın kaderi İstanbul'da | HTSPOR MUTFAK
FUTBOL8 maçtır gol atamayan yıldızlar!
Beşiktaş Gaziantep FK maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Muhtemel 11'ler belli oldu!
FUTBOLKritik maç için karar!
'Korsan yayın' toplantısı!
FUTBOL'Korsan yayın' toplantısı!
Fenerbahçe'de Caner Erkin belirsizliği sürüyor
FUTBOLCaner Erkin belirsizliği
Galatasaray'da Sivasspor maçının şifreleri
FUTBOLSivasspor maçında değişim!
Son dakika: Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Beşiktaş'ın borcu ne kadar?
FUTBOLBeşiktaş’ın borcu açıklandı
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: "Gelin ligi sıfırlayalım, yabancı hakemle baştan başlatalım"
FUTBOL"Ligi sıfırlayalım, yabancı hakemle başlatalım"
Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, diz çökme eylemine devam edecek
FUTBOLDiz çökme eylemine devam edecek
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Sivasspor'u konuk edecek
FUTBOLAslan, Sivas'ı konuk edecek