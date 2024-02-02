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        Haberler Spor Futbol Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesinde Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 01:39 Güncelleme: 02.02.2024 - 01:39
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        Antalyaspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Corendon Airlines Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesinde Antalyaspor - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, “Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?” İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı…

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        ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE

        Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 3 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

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        ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Antalyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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