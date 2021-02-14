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Antalyaspor, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Serkan Tokat yönetecek

Antalyaspor, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 31 puanla 9. sırada bulunuyor.

Son olarak deplasmanda Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kalan ve ligde 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Antalyaspor, yarın 10. sıradaki rakibi Yeni Malatyaspor karşısında da iyi bir sonuç alabilmek için mücadele verecek.

Akdeniz ekibinde, karşılaşma öncesinde Antalya'da kamp yapan Yeni Malatyaspor'a karşı golcü oyuncu Gökdeniz Bayrakdar kart cezasından, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

YENİ MALATYASPOR İLE SEKİZİNCİ RANDEVU

Antalyaspor, sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenildiği Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de yarın sekizinci kez karşılaşacak.

Akdeniz ekibi, rakibine karşı elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü iç sahada kazandı.

Antalyaspor'a karşı deplasmanda galibiyeti bulunmayan Yeni Malatyaspor ise rakibini kendi sahasında 2018-2019 sezonunda da bir kez yendi, Malatya'daki bir mücadelede ise berabere tamamlandı.

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