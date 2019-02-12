Apple'ın geçen hafta mobil işletim sistemi iOS için yayınladığı iOS 12.1.4 güncellemesi henüz bir haftasını geride bırakmadan, kullanıcıların başına yeni bir dert açtı.

FaceTime'daki güvenlik açığını gideren iOS 12.1.4 güncellemesi şimdi de kullanıcılara ciddi bağlantı sorunları yaşatmaya başladı.

Sözkonusu don güncellemeyi yapan iPhone kullanıcılarından,Wi-Fi bağlantılarının koptuğu ve mobil veri bağlantılarının kurulamadığı şikayetleri gelmeye başladı.

7 Şubat’ta yayınlanan iOS 12.1.4 güncellemesi sonrası yaşadıkları Wi-Fi ve hücresel veri sorunlarını Twitter üzerinden Apple Destek’e ulaştırmaya çalışan kullanıcılar, cihazlarının mobil veri bağlantısında ciddi sorunlar yaşadıklarını, internet bağlantı hızlarının yavaşladığını ifade etti.

'HİZMET YOK' UYARISI

Sosyal ağlar üzerinden paylaşılan şikayetlerde, iOS güncellemesiyle ilgili olarak en yoğun sorunlar şu şekilde özetleniyor:

“Cihazımı 12.1.4’e güncelledim. Hücresel veriler neredeyse hiç yok… iPhone’um SIM kartımı tanımıyor… iOS 12.1.4 sonrası Wi-Fi’a bağlanırken sorun yaşıyorum… Sorunu gidermek için cihazı yeniden başlattım, SIM'i çıkardım, ağ ayarlarını sıfırladım, güncellemeyi sildim ve yeniden yükledim, yine de ‘Hizmet Yok’ uyarısı alıyorum…”

FaceTime uygulamasındaki aranan kişi aramayı cevaplamasa bile sesini ve hatta görüntüsünü bile karşı tarafa ileten güvenlik açığını gideren iOS 12.1.4 güncellemesiyle ilgili olarak yaşanan bu sorunla ilgili olarak Apple’dan ise henüz resmi bir açıklama veya yeni bir güncelleme duyurusu gelmedi.