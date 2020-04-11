Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Teknoloji dünyasının iki dev şirketi Apple ve Google, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir işbirliği yaptı. İki şirket, yaptıkları ortak açıklamayla, kullanıcıların koronavirüs bulaşan biriyle temasa geçip geçmediğini tespit edebileceği bir uygulama için geliştirmek için işbirliği yaptıklarını duyurdu.

Bluetooth teknolojisine dayanan uygulama ile kullanıcılara, bir Covid-19 hastası ile temasta bulunmaları durumunda cep telefonuna bir uyarı gidecek. Yapılan açıklamaya göre Temas Takip/İzleme Sistemi’nde GPS konum verileri veya bireyin kişisel bilgileri kaydedilmeyecek.

Akıllı telefonların Bluetooth LE teknolojisi kullanılarak yakın temasa geçen kişiler tespit edilecek, bu veriler ortak bir sisteme işlenecek ve eğer temasta bulunan kişilerden birinde koronavirüs olduğu tespit edilirse diğerine de durum hakkında haber verilecek.

COVID-19 İLE TEMAS DURUMUNDA KULLANICILARI UYARACAKLAR

Apple ve Google tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada tüm dünyada devletler ve sağlık yetkililerinin Covid-19 salgınına çözüm üretmek, insanları korumak ve toplumu tekrar işler hale getirmek için iş birliği yaptığı belirtildi.

Yazılım geliştiricileri de ürettikleri teknik araçlarla virüsle mücadeleye ve hayatların kurtarılmasına katkıda bulunurken; Google ve Apple da devletlerin ve sağlık kuruluşlarının virüsün yayılmasını azaltmasına yardımcı olmak için kullanıcı gizliliğini ve güvenliği tasarımın merkezine alarak Bluetooth teknolojisinin kullanımına olanak veren bir çalışmada birlikte çalıştıklarını duyurdu.

İki şirketin ortak açıklamasında uygulama ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

“COVID-19 virüsten etkilenen bireylerle yakın temas durumunda bulaşabildiği için kamu sağlığı yetkilileri, temas izlemeyi yayılmanın önlenmesinde değerli bir araç olarak kabul ediyor. Tüm dünyadan çok sayıda önde gelen kamu sağlığı yetkilisi, üniversite ve sivil toplum kuruluşu, isteğe bağlı bir temas izleme teknolojisi geliştirmek için önemli çalışmalar yapıyor. Apple ve Google, bu çalışmaları daha da ileri taşımak amacıyla temas izlemeye yardımcı olacak API’lar (uygulama programlama arayüzleri) ve işletim sistemi düzeyinde teknolojiler içeren kapsamlı bir çözüme imza atıyor. Acil ihtiyaca yanıt verebilmek için bu çözümün iki aşamada uygulamaya geçirilmesi ve kullanıcı gizliliği konusunda güçlü bir korumanın sağlanması planlanıyor.”

GELECEK AY UYGULAMA MAĞAZALARINDA

Apple ve Google’ın bu kritik işbirliği kapsamında öncelikle, Mayıs ayında her iki şirket de kamu sağlığı yetkililerine ait uygulamaları kullanarak Android ve iOS aygıtları arasında birlikte çalışabilirliğe olanak veren API’lar sunacak. Kullanıcılar bu resmi uygulamaları aygıtlarındaki uygulama mağazalarından indirebilecekler.

Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek ikinci aşamada ise Apple ve Google birlikte çalışarak bu işlevi temel platformlara entegre edecek ve daha geniş bir Bluetooth tabanlı temas izleme platformu sunacaklar. Bu aşama, API’dan daha güçlü bir çözüm olacak ve isteğe bağlı olarak daha fazla bireyin katılmasına olanak verirken daha geniş bir uygulama ekosistemiyle resmi sağlık yetkilileri arasında etkileşim sağlayacak.

Açıklamada, “Apple ve Google olarak, bu sürecin iş birliği içinde dünyanın en acil sorunlarından birini çözmemiz için hiç olmadığı kadar önemli bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Geliştiriciler, devletler ve kamu sağlığı tedarikçileri ile yakın bir iş birliği içinde çalışıp teknolojinin gücünden yararlanarak tüm dünyada Covid-19’un yayılmasını yavaşlatmayı ve günlük yaşamda normale dönüşü hızlandırmayı umuyoruz. Bu çalışmada gizlilik, şeffaflık ve kullanıcının izni büyük önem taşıyor ve ilgili paydaşlara danışarak bu işlevleri geliştirmek için sabırsızlanıyoruz. İlgililerin analiz edebilmesi için çalışmalarımız hakkındaki bilgileri açık bir şekilde yayınlayacağız” denildi.

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