Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'den 'mobbing' iddiasına flaş cevap! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'den 'mobbing' iddiasına flaş cevap!

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, eski antrenörlerinden Serhat Pekmezci'nin kendisi hakkında öne sürdüğü, "Arda Güler Real Madrid'de mobing yaşıyor" açıklamasına cevap verdi. Genç yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim. İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 20:43 Güncelleme: 12.02.2026 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arda'dan 'mobbing' iddiasına flaş cevap!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

        Kariyerinin ilk döneminde birlikte çalıştığı Serhat Pekmezci'nin açıklamalarına yanıt veren genç futbolcu, flaş ifadeler kullandı.

        Arda Güler, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim.

        İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum.

        REKLAM

        Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum."

        SERHAT PEKMEZCİ NE DEDİ?

        Fenerbahçe'de bir dönem altyapıda görev yapan ve Arda Güler'i keşfeden isim olarak bilinen Serhat Pekmezci, Arda'nın Real Madrid'de mobbinge uğradığını öne sürmüşdü.

        Pekmezci yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Orada Arda’yı kabullenemeyen bir grup var; ne yazık ki bunlar egosu çok yüksek oyuncular. Arda çok sabırlı ve bilinçli biri ama o bile artık ‘Neden hep ben?’ diye düşünerek isyan etmeye başladı. Real Madrid bir mega kulüp olmasına rağmen Arda Güler mobbing yaşıyor. Bana gelip şikâyet etmedi ama bunun olacağını biliyordum. Ona sabırlı olmasını söyledim"

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cansız bedeni valizle taşımışlar

        Olay, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşandı. Cansız bedenin parçalara ayrılarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bırakıldığı anlar kameralara yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oluyor!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oluyor!
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı