Arda Güler'den 'mobbing' iddiasına flaş cevap!
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, eski antrenörlerinden Serhat Pekmezci'nin kendisi hakkında öne sürdüğü, "Arda Güler Real Madrid'de mobing yaşıyor" açıklamasına cevap verdi. Genç yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim. İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm" ifadesini kullandı.
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayımladı.
Kariyerinin ilk döneminde birlikte çalıştığı Serhat Pekmezci'nin açıklamalarına yanıt veren genç futbolcu, flaş ifadeler kullandı.
Arda Güler, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim.
İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum.
Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum."
SERHAT PEKMEZCİ NE DEDİ?
Fenerbahçe'de bir dönem altyapıda görev yapan ve Arda Güler'i keşfeden isim olarak bilinen Serhat Pekmezci, Arda'nın Real Madrid'de mobbinge uğradığını öne sürmüşdü.
Pekmezci yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Orada Arda’yı kabullenemeyen bir grup var; ne yazık ki bunlar egosu çok yüksek oyuncular. Arda çok sabırlı ve bilinçli biri ama o bile artık ‘Neden hep ben?’ diye düşünerek isyan etmeye başladı. Real Madrid bir mega kulüp olmasına rağmen Arda Güler mobbing yaşıyor. Bana gelip şikâyet etmedi ama bunun olacağını biliyordum. Ona sabırlı olmasını söyledim"