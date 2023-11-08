Arda Güler, Real Madrid - Braga maçında yedek kulübesinde
Sakatlığını atlatan milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in Braga'yla karşılaşacağı maça yedek kulübesinde başlıyor
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maça yedek kulübesinde başlıyor.
18 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Braga ile karşılaşacak İspanyol ekibinin kadrosuna alınan futbolcular arasında yer aldı.
Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler, LaLiga'nın 12. haftasında oynanan Rayo Vallecano maçı kadrosuna alınmış fakat forma şansı bulamamıştı.