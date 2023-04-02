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Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelirken sarı-lacivertliler ilk yarının sonlarında penaltı kazandı! Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyon sonrasında Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterirken siyah-beyazlıların itirazı sonrasında da görüş değişmedi! Beşiktaş'tan bu karara devre arasında tepki geldi

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  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı

    Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelirken sarı-lacivertliler ilk yarıda penaltı kazandı. 

     

     
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı

    38. dakikada Arda Güler, duran top sonrası savunmadan seken topu aldı. 
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı

    Önce Amir Hadziahmetovic'i havadan geçen Arda, ardından Cenk Tosun ve Omar Colley'i çalımladı. 

     

     
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı

    Arda Güler, Onur Bulut'u da geçmek üzereyken yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı

    Beşiktaşlı futbolcular hakeme uzun süre itirazda bulunurken penaltı kararı değişmedi.

     

     
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı

    Enner Valencia, 41. dakikada topun başına geldi ve Fenerbahçe'ye öne geçirdi.

     
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı

    BEŞİKTAŞ'TAN KARARA TEPKİ

    Beşiktaş da maçın devre arasında Halil Umut Meler'in penaltı kararına tepki gösterdi.
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı

    Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında penaltı anının görüntüleri yer alırken "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" ifadelerine yer verildi.
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı

    Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar bu penaltı kararını eleştirdi. Çakar "Böyle penaltıları amatör kümede bile vermiyorlar!" ifadelerini kullandı.
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı

    Ahmet Çakar ayrıca "MHK başkanı Lale Orta’ya yakışan bu gece de VAR odasını basıp penaltı ile ilgili farklı görüntüler var mı? diye soruşturmalıdır!" yorumunu yaptı. 
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı
  • Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı

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