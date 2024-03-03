Arda Turan, Seçil Erzan tezahüratına sinirlenip küfür etti
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Bodrumspor taraftarlarıyla küfürlü tartışma yaşadı. Sosyal medyaya görüntüleri düşen Arda Turan, taraftarlara sinirlenerek, "Seçil Erzan'ın anasını s...m, utanmıyorlar" diyerek küfür etti
1. Lig'in 25. Haftasında lider Eyüpspor deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Bodrum Şehir Stadı’nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 1-0 kazanırken, karşılaşma sırasında çıkan olaylar maça damga vurdu.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Bodrumspor taraftarlarıyla küfürlü tartışma yaşadı. Sosyal medyaya görüntüleri düşen Arda Turan, taraftarlara sinirlenerek, "Seçil Erzan'ın anasını s...m, utanmıyorlar" diyerek küfür etti.
Yaşanan olayların ardından Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya sahanın içine girerek tribünlere gitti. Öztürk ve Özkaya kol kola girerek tribünlerin önüne gidip taraftarları sakinleştirdi.