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        Haberler Spor Futbol Arda Turan, Seçil Erzan tezahüratına sinirlenip küfür etti - Futbol Haberleri

        Arda Turan, Seçil Erzan tezahüratına sinirlenip küfür etti

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Bodrumspor taraftarlarıyla küfürlü tartışma yaşadı. Sosyal medyaya görüntüleri düşen Arda Turan, taraftarlara sinirlenerek, "Seçil Erzan'ın anasını s...m, utanmıyorlar" diyerek küfür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 18:07 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:07
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        Arda Turan tezahürata sinirlenip küfür etti
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        1. Lig'in 25. Haftasında lider Eyüpspor deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Bodrum Şehir Stadı’nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 1-0 kazanırken, karşılaşma sırasında çıkan olaylar maça damga vurdu.

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Bodrumspor taraftarlarıyla küfürlü tartışma yaşadı. Sosyal medyaya görüntüleri düşen Arda Turan, taraftarlara sinirlenerek, "Seçil Erzan'ın anasını s...m, utanmıyorlar" diyerek küfür etti.

        Yaşanan olayların ardından Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya sahanın içine girerek tribünlere gitti. Öztürk ve Özkaya kol kola girerek tribünlerin önüne gidip taraftarları sakinleştirdi.

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