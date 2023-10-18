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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Aris-Türk Telekom: 68-66 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Aris-Türk Telekom: 68-66 (MAÇ SONUCU)

        Türk Telekom, EuroCup B Grubu'ndaki 3. maçında Yunan ekibi Aris'e 68-66 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.10.2023 - 22:26 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:26
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        Türk Telekom, Yunanistan'da kayıp
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        EuroCup B Grubu 3. maçında Türk Telekom, deplasmanda Yunanistan ekibi Aris Midea'ya 68-66 mağlup oldu.

        Selanik kentindeki Alexandreio Melathron Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-20 geride tamamlayan Türk Telekom, ikinci periyotta katı savunma uyguladığı rakibine 11 sayı imkanı tanıyarak, soyunma odasına 38-34 önde girdi.

        Üçüncü periyodu etkili oynayarak 55-54 önde tamamlayan Aris Midea, son ana kadar çekişmeli geçen maçı da 68-66 kazandı.

        Aris Midea'da Vassilis Toliopoulos, 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Türk Telekom'da ise Tyrone Wallace, 16 sayı kaydetti.

        Türk Telekom, üçüncü maçında ikinci yenilgisini alırken, Aris Midea ise organizasyonda ilk galibiyetini elde etti.

        SALON: Palais De Sports

        HAKEMLER: Robert Lottermoser, Uros Obrknezevic, Thomas Bissuel

        ARIS: Slaftsakis 2, Sanogo 12, Toliopoulos 22, Carr 13, Katsivelis 2, Persidis, Sousa 5, Harrel JR 3, Gallinat 9

        TÜRK TELEKOM: Mc Duffie 8, Yiğitcan Saybir 8, Mehmet Yağmur, Palmer JR 9, Adams 10, Wallace 16, Metehan Akyel, Okben Ulubay 6, Troy Selim Şav, Enoch 9

        1´İNCİ PERİYOT: 23-20

        DEVRE: 34-38

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 55-54

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