Arjantin basınından Icardi için Amedspor iddiası!
Arjantin basını Amedspor'un Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar...
Trendyol 1. Lig'i 74 puanla ikinci sırada noktalayan Amed Sportif Faaliyetler, adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı. Diyarbakır temsilcisi, üst lige yükselir yükselmez ise çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Arjantin medyasından TyC Sports'a göre; Amedspor, Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgileniyor.
Haberde, Amedspor'un Icardi hamlesinin beklenmedik olduğu, Diyarbakır ekibinin 2026-2027 sezonu projesinin simgesi olarak Icardi'yi kadrosuna katmayı hayal ettiği belirtildi.
Ayrıca Icardi ile Juventus, Milan, Napoli ve River Plate gibi takımlarında da ilgilendiği yazıldı.
Arjantin medyasında sarı kırmızılı ekip ile Icardı arasındaki son duruma da vurgu yapıldı. Habere göre Galatasaray 12 milyon dolar kazanan Icardi’ye sözleşmesini uzatmak için yüzde 50 maaş indirimi teklif etti, Arjantinli ise bunu reddediyor.
Icardi'nin ise maaşında indirim yapmadan sözleşme uzatmak istediği ve görüşmelerin durduğu belirtildi.