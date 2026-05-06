        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Arjantin basınından Icardi için Amedspor iddiası!

        Arjantin basınından Icardi için Amedspor iddiası!

        Arjantin basını Amedspor'un Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar...

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 12:13 Güncelleme:
        Arjantin basınından flaş Icardi iddiası!

        Trendyol 1. Lig'i 74 puanla ikinci sırada noktalayan Amed Sportif Faaliyetler, adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı. Diyarbakır temsilcisi, üst lige yükselir yükselmez ise çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        Arjantin medyasından TyC Sports'a göre; Amedspor, Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgileniyor.

        Haberde, Amedspor'un Icardi hamlesinin beklenmedik olduğu, Diyarbakır ekibinin 2026-2027 sezonu projesinin simgesi olarak Icardi'yi kadrosuna katmayı hayal ettiği belirtildi.

        Ayrıca Icardi ile Juventus, Milan, Napoli ve River Plate gibi takımlarında da ilgilendiği yazıldı.

        Arjantin medyasında sarı kırmızılı ekip ile Icardı arasındaki son duruma da vurgu yapıldı. Habere göre Galatasaray 12 milyon dolar kazanan Icardi’ye sözleşmesini uzatmak için yüzde 50 maaş indirimi teklif etti, Arjantinli ise bunu reddediyor.

        Icardi'nin ise maaşında indirim yapmadan sözleşme uzatmak istediği ve görüşmelerin durduğu belirtildi.

        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        "Ucuz kurtuldum"
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
