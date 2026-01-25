Arsenal: 2 - Manchester United: 3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United, Arsenal'e konuk olduğu dev maçı 3-2'lik skorla kazandı. Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu ve Matheus Cunha'nın golleriyle zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan Manchester United, puanını 38'e çıkardı. Lider Arsenal ise haftayı 50 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal ile Manchester United, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, müsabakanın 29. dakikasında Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk takım 37. dakikada Bryan Mbeumo ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda 50. dakikada Patrick Dorgu'nun kaydettiği golle Manchester United 2-1 öne geçti.
Arsenal, mücadelenin 84. dakikada Mikel Merino ile eşitliği sağlarken, Manchester temsilcisi 87. dakikada Matheus Cunha'nın attığı golle sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Manchester United, puanını 38 yaptı ve 4. sırada yer alıyor.
Ligde 7 maç sonra kaybeden Arsenal ise bu sezonki 3. mağlubiyetini alırken, haftayı 50 puanla liderlik koltuğunda kapadı.