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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal'dan, Manchester City'e farklı tarife: 5-1! - Futbol Haberleri

        Arsenal'dan, Manchester City'e farklı tarife: 5-1!

        Arsenal, Premier Lig'in 24. haftasında evinde karşılaştığı Manchester City'i 5-1'lik skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 22:38 Güncelleme: 02.02.2025 - 22:38
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        Arsenal'dan City'e farklı tarife!
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        İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, konuk ettiği Manchester City'yi 5-1 mağlup etti.

        Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Londra ekibi, ilk yarıyı 2. dakikada Martin Odegaard'ın kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.

        Manchester ekibi, ikinci yarıya etkili başladı ve 55. dakikada Erling Haaland ile skora dengeyi getirdi: 1-1.

        Arsenal, bu gole iki dakika sonra 57. dakikada Thomas Partey ile yanıt verdi: 2-1.

        Bu golle üstünlüğü ele alan "Topçular", 62. dakikada Anthony Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri'nin ağları havalandırmasıyla 5-1 gibi farklı bir sonuçla sahadan galip ayrıldı.

        Londra temsilcisi, bu galibiyetle puanını 50 yaptı ve 56 puanlı lider Liverpool'u takibini sürdürdü.

        Manchester City ise 41 puanda kalırken, attığı gol sayısıyla 4. sırada yer aldı.

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