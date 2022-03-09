Son dakika kar tatili haberleri... Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı günlük hayatı etkilerken eğitim öğretimde de olumsuzluğa neden oluyor. Öyle ki, birçok şehirde okullar kar tatili arası veriliyor. Artvin ve Samsun okullar tatil mi sorusu da, burada yaşayan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Artvin ve Samsun'da bugün okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, 10 Mart 2022 yarın Artvin ve Samsun'da tatil edildi mi konusuyla ilgili gelişmeler...