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        Haberler Spor Futbol İtalya Aston Villa'dan Nicolo Zaniolo açıklaması - Futbol Haberleri

        Aston Villa'dan Nicolo Zaniolo açıklaması

        İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, adı yasa dışı bahis skandalına karışan İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun, bu hafta sonu forma giyebileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:25
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        Zaniolo'ya müjdeli haber!
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        İtalya'da başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında ismi geçen Nicolo Zaniolo, takımı Aston Villa'nın bu hafta sonu West Ham ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

        İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Galatasaray'dan kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun, yasa dışı bahis iddialarıyla ilgili İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve ilgili makamlara yardımcı olduğu, kulüp yönetimiyle de bir araya geldiği kaydedildi.

        Açıklamada, Zaniolo'nun takımla birlikte antrenmanlara çıktığı ve 22 Ekim Pazar günü oynanacak West Ham maçında forma giyebileceği bilgisi paylaşıldı.

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