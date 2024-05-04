Aston Villa'dan Nicolo Zaniolo kararı
Aston Villa, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almayacak. 24 yaşındaki oyuncu sezon bitiminde Galatasaray'a geri dönecek
Giriş: 04.05.2024 - 16:27 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:27
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Galatasaray'ın sezon başında İngiliz kulübü Aston Villa'ya 25 milyon euro bedel ve satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo, Ada'da bekleneni karşılayamadı.
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Tuttomercato'nun haberine göre; Sportif direktör Monchi'nin gözüne giremeyen 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi alınmayacak.
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Zaniolo sezon bitiminde yeniden sarı-kırmızılı takıma dönecek.