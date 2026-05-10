Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 15.062,65 %0,15
        DOLAR 45,3570 %0,10
        EURO 53,4809 %0,59
        GRAM ALTIN 6.875,62 %0,87
        FAİZ 40,65 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 117,17 %2,71
        BITCOIN 80.777,00 %-0,02
        GBP/TRY 61,8870 %0,59
        EUR/USD 1,1787 %0,52
        BRENT 101,29 %1,23
        ÇEYREK ALTIN 11.241,64 %0,87
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ATO Başkanı Baran: Vergi sistemi bütünsel reformla ele alınmalı

        ATO Başkanı Baran: Vergi sistemi bütünsel reformla ele alınmalı

        Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin yatırım ortamının daha da güçlenmesi için vergi sisteminin bütünsel bir reformla ele alınması gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 11:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ATO Başkanı Baran'dan vergi reformu çağrısı

        Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve vergiye yönelik çok sayıda düzenlemeyi içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni değerlendirdi.

        Teklif içerisinde üretim, ihracat, teknoloji yatırımları ve yabancı sermayeyi teşvik eden olumlu başlıklar bulunduğunu kaydeden Baran, “Üretimi ve yatırımı teşvik eden her adımı değerli buluyoruz. Özellikle sanayi sicil belgesine sahip üretici firmalara sağlanan kurumlar vergisi indirimini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

        Döviz ve altın girişini teşvik eden, varlık barışı dahil olmak üzere teklif içinde yer alan düzenlemelerin etkisinin sınırlı ve kısa vadeli kalmaması için öncelikli olarak atılması gereken adımın vergi sisteminin bütüncül bakış açısıyla ele alınması olacağının altını çizen Baran, vergi sisteminin sürekli ve parça parça değişikliklerle yönetilmesinin hem mükellef hem de kamu açısından sürdürülebilir olmadığını söyledi.

        REKLAM

        Vergide ivedi olarak “bütünsel bir reforma” ihtiyaç duyulduğunu belirten Baran, “Vergi sisteminde yapılan her yeni düzenleme, sistemin başka bir alanında yeni bir başka ihtiyacın ortaya çıkmasına neden oluyor. Vergi sisteminde sürekli değişikliğe ihtiyaç duyulmaması için üretimi, yatırımı, ihracatı, kayıtlı ekonomiyi ve adaleti esas alan bütüncül bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

        Baran, iş dünyasının yatırım planlarını günlük ya da yıllık değil, uzun vadeli yaptığını hatırlatarak, sürekli değişen vergi düzenlemelerinin öngörülebilirliği zayıflattığını kaydetti.

        VERGİDE TEK ORAN

        Türkiye’de halen yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu’nun 60 yılı aşkın süre önce hazırlandığını ve yıllar içinde çok sayıda değişikliğe uğradığını belirten Baran, bu durumun yatırım kararlarını zorlaştırdığını ve mükellefler üzerinde ciddi bir uyum maliyeti oluşturduğunu aktardı. Baran, sık değişen mevzuatın vergi sisteminde öngörülebilirliği azalttığını kaydetti.

        Baran, yaklaşık 20 yıl önce önemli bir reform niteliği taşıyan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile kurumlar vergisi oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürüldüğünü ve Türkiye’nin bu sayede vergide rekabetçi ülkeler arasında yer aldığını ifade ederek, geçen süreçte yapılan çok sayıdaki düzenleme nedeniyle sistemin “yamalı bohçaya” dönüştüğünü, bugün yüzde 18 ile yüzde 30 arasında değişen farklı oranların uygulandığı karmaşık bir yapının ortaya çıktığını belirtti.

        REKLAM

        "DİJİTALLEŞMEDEKİ KOLAYLIKLAR MÜKELLEFE DE YANSITILMALI"

        Vergi Usul Kanunu’nun da günün ekonomik gerçeklerine cevap vermekte zorlandığını ifade eden Baran, mevzuatta hala kağıt ortamındaki vergi sisteminin izlerinin bulunduğunu bildirdi. Dijitalleşen ekonomi ve değişen ticaret yapısına dikkati çeken Baran, “Çağdaş vergi sistemlerinin temel unsurlarından biri olan mükellef haklarının daha güçlü bir şekilde mevzuata ve idari uygulamalara yansıtılması gerekiyor” dedi.

        Kamu alacaklarının tahsiline ilişkin 6183 sayılı kanunun uygulamada mükellefler açısından önemli sorunlara yol açtığını belirten Baran, kamu alacakları nedeniyle borç tutarının üzerinde tüm banka hesaplarına uygulanan e-haciz işlemlerinin işletmelerin ticari faaliyetlerini durma noktasına getirebildiğini aktardı.

        "KDV SİSTEMİ SADELEŞMELİ"

        KDV sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Baran, uzun süredir devreden KDV sorununun iş dünyasının finansman yükünü artırdığını belirterek, “Birden çok oranda kullanılan, alışta ve satışta farklı oranlarda uygulanan KDV sistemi sadeleşmeli, iade süreçleri hızlanmalı ve işletmelerin üzerinde finansman baskısı oluşturan uygulamalar gözden geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

        Vergi sisteminde sadeleşmenin önemine dikkati çeken Baran, mükellef haklarını esas alan, kayıt dışılıkla mücadelede güven veren, anlaşılır, uygulanabilir ve uyum maliyeti düşük bir yapının kritik önemde olduğunu belirtti.

        Baran, şunları kaydetti:

        “Vergi sistemini, temel amacı yalnızca gelir toplamak olan bir yapı olarak düşünmekten ve böyle inşa etmekten vazgeçmeliyiz. Vergi sistemi üretimi destekleyen, yatırımı artıran, istihdamı koruyan ve rekabet gücünü yükselten bir yapı olarak yeniden inşa edilmelidir. Vergi tabanını genişleten, kayıt dışılığı azaltan, dolaylı vergilerin yükünü hafifleten, vergiye uyumlu mükellefi gözeten, aflara son veren kapsamlı bir reforma ihtiyaç var. Parçalı değişiklikler vergi ödeyenlere de devlete de uzun vadede fayda sağlamıyor. Ekonominin tüm çarklarını uyum içinde döndürmenin ve refah toplumuna gitmenin yolu vergide adaletten ve kapsayıcılıktan geçmektedir. Bilhassa kurumlar vergisinde yapılması öngörülen indirimin daha kapsayıcı olarak tüm mükellefleri ve faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde tek oranlı bir sisteme dönüştürülmesi, vergi tekniği açısından zorunlu olanlar dışında tüm indirim, istisna ve muafiyetlerin kaldırılması en uygun adım olacaktır.”

        REFORM SÜRECİNDE İŞ DÜNYASI İLE İSTİŞARE

        Baran, reform sürecinde iş dünyasının görüş ve beklentilerinin dikkate alınmasının önemine işaret ederek, kamu ile özel sektör arasında güçlü istişare mekanizmalarının, örneğin bir vergi reform komisyonunun oluşturulmasının Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri: ABD-İran hattında gergin gün, İBB'ye yeni operasyonda 30 gözaltı, Sağlık Bakanlığı'ndan "Hantavirüs" açıklaması

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...ABD-İRAN HATTINDA GERGİN GÜN Dün gece Hürmüz Boğazı'nda, ABD ile İran hattında karşılıklı saldırılar yaşandı. Bu gelişme, bir aydır yürürlükte olan ateşkesin şimdiye kadarki en ciddi sınaması olarak değerlendiriliyor. İran, ABD'yi...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci