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Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için bekleyiş devam ediyor. Depreme Hatay'daki evinde yakalandığı düşünülen 31 yaşındaki oyuncuya aradan dört gün geçmesine karşın henüz ulaşılamazken Gana'daki ailesi ve takım arkadaşı Kevin Soni açıklamalarda bulundu.

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  • Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

    Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için bekleyiş devam ediyor. Kasımpaşa maçında 90+7. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan ancak maç gecesinde yaşanan depreme Hatay'daki evinde yakalandığı düşünülen 31 yaşındaki oyuncuya aradan dört gün geçmesine karşın henüz ulaşılamadı.

     
  • Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

    Gana basınından Dan Kwaku Yeboah, Youtube kanalında Atsu'nun ailesiyle yaptığı görüşmelere yer verdi.
  • Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

    Accra bölgesindeki Ogbojo kasabasında yaşayan ailede futbolcunun vefat etmiş annesinin küçük kardeşi olduğu belirtilen ve kendisini Atsu'nun manevi annesi olarak tanımlayan 71 yaşındaki Madam Comfort'un sözleri  yürekleri dağladı.
  • Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

    Madam Comfort, yaptığı açıklamada "Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu'nun yaşaması, benim için daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz. Haberi aldığımda uyuyamadım. Dua edip duruyoruz" diye konuştu.

     
  • Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

    Hataysporlu futbolcunun kızkardeşi Christiana Atsupiede ise "Eğer onu gördüyseniz o zaman kardeşim nerede? Kimse kardeşimin nerede olduğunu bilmiyor. Uykusuz geceler geçiriyorum" dedi.
  • Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

    Atsu'ya annelik yapan 71 yaşındaki Madam Comfort, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Depremde tamamen çöken Rönesans rezidansta tam 250 daire bulunuyordu. Christian Atsu'nun yanı sıra Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut yıkılan binanın enkazı altında kaldı.
  • Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

    KEVIN SONI'DEN ATSU SÖZLERİ

    Hataysporlu futbolcu Kevin Soni, deprem felaketi sonrasında ilk kez konuştu. Depremi yaşayan Kamerunlu santrfor, Fransız basınına konuştu. Christian Atsu'nun son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Kevin Soni çarpıcı ifadelere imza attı.

     
  • Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

    Fransız basınından Foot Mercato'nun sorularını cevaplayan Kevin Soni, "Ben iyi durumdayım. Açıkçası daha önce hiç yaşamadığım bir şeydi. Gerçekten beklemediğimiz bir şey ve bu ömür boyu unutamayacağınız bir olay. Deprem anında kendi kendime dünyanın sonu geldi dedim. Yanımda insanların öldüğünü gördüm. İşte bu anda her şeyin boş olduğunu anlıyorsunuz" dedi.
  • Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

    Christian Atsu ile telefonda konuşan son kişi olduğunu belirten Kevin Soni, "Christian Atsu ile telefonda konuşuyordum. Pazar günü frikik golü atmıştı ve ona iyi oynadığını ve performansını beğendiğini söylemiştim. Ama bunun son konuşmamız olduğunu bilmiyordum." dedi. 
  • Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

    Soni sözlerinin devamında; "İki saat sonra başka bir haber alamadım. Bana arkadaşımın ölmüş olabileceği söylendi, bu seni çıldırtmaya yeter. Kesinlikle onunla telefonda konuşan son kişi benim. Bunu söylemekten gurur duymuyorum ama sağ salim buluruz inşallah. Bunun için her gün dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
  • Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

    Christian Atsu'nun henüz bulunmadığını belirten Kevin Soni, "Bulunduğu iddiaları yalan. Salı akşamı İstanbul'a uçtuk ve o bizimle değildi. Bulunduysa neden uçakta değildi? Bu haberler yalan. Ümidini korumak ve ailesini korkutmamak için söylemiş olabilirler. Size söyleyebileceğim, bizimle İstanbul'a gelmediği. Umarım onu buluruz" dedi.
  • Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

    Depremzedelere yardım ettiklerini belirten Kevin Soni, "Binanın yıkıldığını gördüğümüzde insanları gördük ve onları kurtarmaya çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Taş blokları kaldırmaya çalıştık ve ne kadar kaldırdıysak o kadar düştü. Çocukları, anneleri ve yaşlıları kurtarmaya çalıştık ama gerçekten kolay değildi. Bazılarını kurtardık ve bu Tanrı sayesinde" dedi.

     
  • Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!
  • Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

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