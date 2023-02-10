Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!

Madam Comfort, yaptığı açıklamada "Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu'nun yaşaması, benim için daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz. Haberi aldığımda uyuyamadım. Dua edip duruyoruz" diye konuştu.