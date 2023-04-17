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Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Euroleague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni farklı mağlup ederek şampiyon oldu. Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbol dalında Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu. İşte Fenerbahçe Alagöz Holding'in şampiyonluğundan kareler...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!

    Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Finali´nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi´ni 99-60 mağlup ederek tarihinde ilk defa bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. 
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!

    9 YIL ARANIN ARDINDAN KUPA TEKRAR TÜRKİYE´DE

    Euroleague Kadınlar´da iki Türk temsilcisinin oynadığı final karşılaşmasında kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding oldu. Bu sonucun ardından kadınlarda avrupa basketbolunun en önemli kupası 9 yıl aranın ardından tekrar Türkiye´ye geldi.
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!

    13 Nisan 2014 tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Rusya´nın Ekaterinburg şehrinde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rakibini 69-58 mağlup ederek Türkiye´ye ilk defa bu kupayı getiren takım olma başarısı göstermişti. 
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!

    9 DÖRTLÜ FİNAL, 5 FİNAL, İLK ŞAMPİYONLUK

    Euroleague Kadınlar´da 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, bu sonucun ardından tarihinde ilk kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Tarihinde 9 defa Dörtlü Final oynayan sarı-lacivertli ekip, ilk 4 finalinde kupayı rakiplerinin kazanmasına engel olamamıştı.
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!

    2012-13, 2013-14, 2016-17 ve 2021-2022 sezonlarında finalde kaybeden sarı-lacivertli ekip, bu sezon finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi´ni mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. 
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!

    STEWART, FİNALLERDE EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU OLDU

    35 sayı kaydeden Stewart, EuroLeague Kadın finalleri tarihinin en çok sayı atan oyuncu oldu. 
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!

    ALİ KOÇ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı. Başkanlığı döneminde ilk kez EuroLeague'de bir kupa kazanmanın mutluluğunu yaşayan Ali Koç, kupanın takımın hakkı olduğunu söyleyerek seremoniye katılmak istemedi. Sonrasında kaptan Olcay Çakır Turgut'un ricasını kırmayan Ali Koç, takımın yanına gelerek kupayı öptü.
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding ile rakibini tebrik etti.
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!

    TFF tarafından yayımlanan tebrik mesajında, "FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde (EuroLeague Women) 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding'i içtenlikle kutlarız." denildi.
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!

    TBF'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise sarı-lacivertli kulübün "Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa Şampiyonu" başlıklı mesajı alıntılanarak, "Avrupa'nın Türk finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'i tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanılırken, gösterdiği başarılı performans nedeniyle ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de kutlandı.
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!

    TBF BAŞKANI TÜRKOĞLU'NDAN ''TÜRK AMBORGOSU'' VURGUSU

    TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa şampiyonu Fenerbahçe ile Avrupa ikincisi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni tebrik etti.
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!

    Türkoğlu mesajında, "FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding ve finalde mücadele ederek Avrupa'nın zirvesine Türk ambargosu koyan diğer temsilcimiz ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni tebrik ederim." şeklinde görüş belirtti.
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!
  • Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe: Şampiyonluktan kareler!

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