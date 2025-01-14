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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık'ta Alex de Minaur ve Jasmine Paolini ikinci turda - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta Alex de Minaur ve Jasmine Paolini ikinci turda

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Avustralyalı Alex de Minaur ve İtalyan Jasmine Paolini, ikinci tura çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:56 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:56
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        Alex de Minaur ve Jasmine Paolini ikinci turda
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        Melbourne kentindeki turnuvanın üçüncü gün akşam seansında ilk tur maçları oynandı.

        Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Alex de Minaur, Hollandalı rakibi Botic van de Zandschulp'u 6-1, 7-5, 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

        9 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev ise 18 yaşındaki Brezilyalı rakibi Joao Fonseca'ya 2 saat 23 dakika süren karşılaşmada 7-6, 6-3, 7-6'lık setlerle 3-0 yenilerek organizasyona ilk turda veda etti.

        PAOLINI, İKİNCİ TURDA

        Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı İtalyan raket Jasmine Paolini, Çinli rakibi Sijia Wei'i 6-0, 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura kaldı.

        ABD'li iki kadın tenisçinin karşılaşmasında ise 19 numaralı seribaşı Madison Keys, Ann Li'yi 1 saat 8 dakika süren karşılaşmada 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenmeyi başardı.

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