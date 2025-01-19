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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık'ta Sabalenka, Gauff ve Alcaraz çeyrek finalde - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta Sabalenka, Gauff ve Alcaraz çeyrek finalde

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka, ABD'li Coco Gauff ve İspanyol Carlos Alcaraz çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:14
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        Sabalenka, Gauff ve Alcaraz çeyrek finalde
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        Melbourne kentinde düzenlenen grand slam tenis turnuvasının 8. gün sabah seansında 4. tur maçları oynandı.

        Tek kadınlarda son iki yılın şampiyonu dünya 1 numarası Sabalenka, bir saat 2 dakika süren maçta Rus Mirra Andreeva'yı (14 numaralı seribaşı) 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

        ABD Açık'ın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff (3), İsviçreli Belinda Bencic karşısında 5-7, 6-2 ve 6-1 biten setlerle 2-1 galip geldi.

        İspanyol Paula Badosa (11) ise Sırp Olga Danilovic'i 6-1 ve 7-6 tamamlanan setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Rus Anastasia Pavlyuchenkova (27) da Hırvat Donna Vekic'i (18) 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

        Sabalenka'nın Pavlyuchenkova ile eşleştiği çeyrek finalde Gauff'un rakibi ise Badosa oldu.

        ALCARAZ'IN RAKİBİ ÇEKİLDİ

        Tek erkeklerde 4 kez grand slam şampiyonu Carlos Alcaraz (3), 7-5 ve 6-1 kazandığı setlerin ardından Büyük Britanyalı rakibi Jack Draper'ın (15) üçüncü sette maçtan çekilmesiyle tur atladı.

        ABD'li Tommy Paul (12), İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'yı 6-1 biten üç set sonucunda yenerek çeyrek finale kaldı.

        Alcaraz'ın Novak Djokovic (7)-Jiri Lehecka (24) maçının galibiyle eşleşeceği çeyrek finalde Paul ise Ugo Humbert (14)-Alexander Zverev (2) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

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