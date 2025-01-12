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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Zverev ikinci tura çıktı - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Zverev ikinci tura çıktı

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka ve Alman Alexander Zverev, ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 17:06 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:06
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        Sabalenka ve Zverev ikinci tura çıktı
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        Melbourne kentinde başlayan turnuvada ilk gün maçları tamamlandı.

        Tek kadınlarda son iki yılın şampiyonu dünya 1 numarası Sabalenka, 2017 ABD Açık şampiyonu ABD'li Sloane Stephens'ı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

        İspanyol Paula Badosa (11 numaralı seribaşı), Çinli Xinyu Wang'ı 6-3 ve 7-6 biten setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura kaldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Avustralyalı Talia Gibson'ı elemesi halinde Badosa'nın rakibi olacak.

        Kadınlarda Kanadalı Leylah Fernandez (30), Ukraynalı Yuliia Starodubtseva'yı 7-5, 6-4, İspanyol Jessica Bouzas Maneiro ise Türk asıllı Büyük Britanyalı tenisçi Sonay Kartal'ı 6-1 ve 7-5 tamamlanan setlerle 2-0 mağlup etti.

        ZVEREV, 6-4'LÜK 3 SETTE TURLADI

        İlk grand slam zaferini hedefleyen tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev, Fransız Lucas Pouille karşısında 6-4'lük setlerle 3-0 galip geldi.

        Erkeklerde Fransız Ugo Humbert (14), İtalyan Matteo Gigante'yi 3-0 (7-6, 7-5, 6-4), Çek Jiri Lehecka (24) ise Avustralyalı Li Tu'yu 3-1 (6-1, 3-6, 6-3, 7-6) yenerek ikinci tura yükseldi.

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