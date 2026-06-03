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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım: Anka kuşu gibi yeniden küllerimizden doğacağız

        Aziz Yıldırım: Anka kuşu gibi yeniden küllerimizden doğacağız

        Fenerbahçe'de seçim öncesi açıklamalarda bulunan başkan adayı Aziz Yıldırım, ""Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak; bu, Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden hatırlatacağız ve Anka kuşu gibi yeniden küllerimizden doğacağız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 22:14 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, 'Büyük İstanbul Buluşması' kapsamında kongre üyeleriyle bir araya geldi.

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        Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen programda ilk olarak şarkıcı Kıraç sahne aldı. Daha sonra yönetim kurulu takdim edilirken, son olarak Aziz Yıldırım sahneye çağrıldı. Kongre üyeleri ve taraftarların yoğun destek verdiği Yıldırım, burada bir konuşma yaptı.

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        "ANKA KUŞU GİBİ YENİDEN KÜLLERİMİZDEN DOĞACAĞIZ"

        Fenerbahçe’nin özlenen günlerine geri dönmesi için bir meşale yaktıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Aziz Yıldırım, "Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak; bu, Fenerbahçe’yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Birbirimize inanalım ve hep beraber Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşıyalım. Eğer şampiyonluk mücadelesi bugünden başladıysa, en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak; karşımızda durabilecek hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz! Kendi gücümüzün farkında olursak, tüm engelleri sel olur yıkarız. Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak; o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kulübümüzün o asırlık duruşunu, Kuvayi-Milliye ruhunu sonuna kadar koruyacağız. Son yıllarda yaşananlar, üzerimizde oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki; düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içinde. Tıpkı anka kuşu gibi, küllerimizden yeniden doğacağız! O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden hatırlatacağız. Bu büyük uyanışın kalbi stadımız olacak. Tribünlerinin o eşsiz, rakibi sahaya dar eden, takımını ise şahlandıran; o büyük desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tribünlerle futbolcular arasındaki o kopmaz bağı, o cehennem atmosferini yeniden kuracağız" diye konuştu.

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        "SAMANDIRA RUHUNUN GERİ DÖNMESİ MECRUBİYETTİR"

        Futbol A takımının antrenmanlarını yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne de dikkat çeken Yıldırım, "Samandıra ruhunun, forma aidiyetinin ve yenilmezlik hissinin tekrar geri dönmesi de bir mecburiyettir. Samandıra yeniden güçlü olacak, Samandıra'da herkes nerede olduğunun bilinciyle hareket edecek. Bütün bunları yaparken sadece duygularımızla değil "futbol aklını" merkeze koyarak yola çıkıyoruz. En doğru isimlerle, en akılcı planlamayla, tamamen hedefe odaklı, tecrübeli, camianın değerlerinin bilincinde olan bir futbol yönetimi kuruyoruz. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz! Bizim lügatımızda ikincilik, üçüncülük yoktur; Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur. Bu büyük yürüyüşün en önemli adımlarından biri de mabedimizi büyütmek. Sezon sonu şampiyonluğu ve büyük zaferleri 64 Bin Fenerbahçeliyle bir arada yaşamak istiyoruz. Stat projesi, Fenerbahçe’nin geleceğine atılmış en güçlü imzalardan biri olacak" ifadelerini kullandı.

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        "HİÇBİR İSİM FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK DEĞİLDİR"

        Fenerbahçe için her fedakarlığı yapacaklarını vurgulayan Yıldırım, "İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır bunu unutmayın! Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net; Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluyu giydirir sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yeterli. Harcama yaparken gelirleri düşünmek gerektiğini de biliyoruz. Bununla ilgili de birçok fikrimiz ve çalışmamız var. Gelir getirecek bir çok proje hazırladık. Kulübümüze 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk; bununla ilgili çalışmalara şimdiden başladık" şeklinde konuştu.

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        "PAZAR GÜNÜ VERECEĞİNİZ HER OY, ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN BİR MEŞALESİ OLACAK"

        Aziz Yıldırım, kongrede oy kullanacak üyelere de çağrıda bulunarak şunları söyledi:

        "Pazar günü vereceğiniz her oy, şampiyonluk yürüyüşümüzün bir meşalesi olacak. Kırgınlıkları bir kenara bırakıp Fenerbahçe'yi hep birlikte layık olduğu yere taşıyalım. Hiçbir kulüpte olmayan bu dostluğu yeniden hep birlikte inşa edelim. Büyük zaferleri, omuz omuza kutladığımız şampiyonlukları yeniden yaşayalım. Hep birlikte nice şampiyonluklara."

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