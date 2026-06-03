Aziz Yıldırım: Anka kuşu gibi yeniden küllerimizden doğacağız

"ANKA KUŞU GİBİ YENİDEN KÜLLERİMİZDEN DOĞACAĞIZ"

Fenerbahçe’nin özlenen günlerine geri dönmesi için bir meşale yaktıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Aziz Yıldırım, "Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak; bu, Fenerbahçe’yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Birbirimize inanalım ve hep beraber Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşıyalım. Eğer şampiyonluk mücadelesi bugünden başladıysa, en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak; karşımızda durabilecek hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz! Kendi gücümüzün farkında olursak, tüm engelleri sel olur yıkarız. Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak; o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kulübümüzün o asırlık duruşunu, Kuvayi-Milliye ruhunu sonuna kadar koruyacağız. Son yıllarda yaşananlar, üzerimizde oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki; düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içinde. Tıpkı anka kuşu gibi, küllerimizden yeniden doğacağız! O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden hatırlatacağız. Bu büyük uyanışın kalbi stadımız olacak. Tribünlerinin o eşsiz, rakibi sahaya dar eden, takımını ise şahlandıran; o büyük desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tribünlerle futbolcular arasındaki o kopmaz bağı, o cehennem atmosferini yeniden kuracağız" diye konuştu.