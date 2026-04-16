Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş "Baba Hakkı" kabri başında anıldı

        "Baba Hakkı" kabri başında anıldı

        Beşiktaş'ın eski başkanı ve futbol takımı kaptanlarından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 37. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 12:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Hakkı Yeten'in kabri başında düzenlenen anma törenine, siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

        İkinci başkan Hakan Daltaban, törende yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Ağabeylik, babalık kavramları insanlara çok kolay verilmez. Hakkı Yeten, Beşiktaş camiasının çok önemli nüvelerinden, çok önemli değerlerinden, en saygın karakterlerinden biri. Bizim de hayatımız boyunca bir Beşiktaşlılık duruşu adı altında tanımladığımız ve yeni gelecek jenerasyona da vermeye çalıştığımız bir değerler silsilesi var. Hakkı Yeten bunun en önemli nüvelerinden biri. Kendisini bugün bir kere daha mezarı başında andık. Artık gittikçe yozlaşan, kirlenmiş dünyada bu tarz değerleri ön plana çıkarıp, adaletin de etiğin de ne kadar önemli olduğunu vermemiz lazım. Hakkı Yeten'in ismini yaşatmak adına önemli çalışmalarımız da var. Genel sekreterimiz Uğur Fora'nın liderliğinde çok önemli bir çalışma başladı. Bu ay ilkini gerçekleştireceğimiz spor sempozyumu geleneksel hale gelecek. İlkini bu ay sonunda stadımızda yapacağız. Diğer kulüplerin, spor bakanlığımızın, kendi camiamızın içindeki hukukçu kimliği olan dostlarımızın da katılımıyla hep birlikte olacağız. Hakkı Yeten'in farklı yönlerini de sergileyebileceğimiz ve adını da unutmayacağımız bir başlangıç olacak."

        Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz"

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz. Şahsıma dil uzatan katillere te...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
