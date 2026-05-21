        Baba-oğulun mahalle bakkalından markete uzanan 40 yıllık yolculuğu

        Baba-oğulun mahalle bakkalından markete uzanan 40 yıllık yolculuğu

        Yozgat'ın Çandır ilçesinde 1986 yılında küçük bir bakkal olarak başlayan esnaflık hikayesi, bugün 'Seç Market' çatısı altında iki kuşağın birlikte büyüttüğü modern bir markete dönüştü

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 14:18 Güncelleme:
        Çandır'da yaşayan Sebahattin Yüceer, yaklaşık 40 yıl önce açtığı bakkal dükkanıyla esnaflığa adım

        attı. Uzun yıllar mahalle esnafı olarak hizmet veren Sebahattin Bey, 2019 yılında işleri oğlu

        Mustafa Yüceer'e devretti. Perakende sektöründeki dönüşüm ve artan rekabet koşullarıyla

        birlikte baba-oğul, daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı için Yıldız Holding perakende grubu çatısı

        altında faaliyet gösteren Seç Market sistemine dahil olmaya karar verdi. 2023 yılında mağaza Seç

        Market'e dönüştü.

        Baba Sebahattin Yüceer dönüşüm sürecini şu sözlerle anlattı "1986 yılında bu dükkanda

        bakkaliyeye başladım. 2019 yılında oğlum Mustafa'ya devrettim. Aradan birkaç yıl geçince

        kurumsallaşma adına Seç Market'i tercih ettik."

        "Yaptığımız işin yüzde 80'ini Seç'ten öğrendik"

        Küçük yaşlardan itibaren babasının yanında çalışarak esnaflığı öğrenen Mustafa Yüceer ise Seç

        Market'e geçişin yalnızca bir tabela değişimi olmadığını ifade etti. Mustafa Yüceer, dönüşüm

        sonrasında ürün çeşitliliğinden operasyonel süreçlere kadar birçok alanda gelişim yaşadıklarını

        belirterek şunları söyledi:

        "Yaklaşık 5 yaşından beri bu sektörün içindeyim. 2019 yılında işleri babamdan devraldım, 2023

        yılında Seç Market iş ortaklığıyla mağazamızı açtık. Biz Yıldız Holding'i zaten biliyorduk ve

        güveniyorduk. Bu nedenle mağazamızı gönül rahatlığıyla kurduk. Seç'e geçtikten sonra ürün

        çeşitliliğimiz ve müşteri güveni arttı. Uzun yıllardır bu işi yapıyorduk ama aslında bildiğimiz, işin

        sadece yüzde 20'siymiş. Yüzde 80'ini Seç'ten öğrendik."

        "78 farklı toptancı yerine tek sistemle çalışıyoruz"

        Daha önce çok sayıda toptancıyla çalıştıklarını ifade eden Mustafa Yüceer, Seç Market'in dijital

        altyapısı ve tedarik sistemi sayesinde operasyonel yüklerinin önemli ölçüde azaldığını belirterek "Eskiden 78 tane toptancımız vardı. Günümüz, müşteriden çok toptancılarla geçiyordu. Şimdi ise

        tek bir sistem üzerinden binlerce ürüne ulaşabiliyoruz. Seç Portal sayesinde ürünleri, stokları ve

        satışları cep telefonumuzdan takip edebiliyoruz. Bu sistem bize zaman ve verimlilik kazandırdı."

        Seç Market'in kurumsal yapısının hem kendilerini perakende sektöründeki yoğun rekabette

        güçlendirdiğini hem de müşteri güvenini ve mağazaya ilgisini artırdığını belirten Mustafa Yüceer

        sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüz şartlarında perakende sektöründe ayakta kalmak çok zor.

        Özellikle işi kurumsal bir yapı içinde yürütmezseniz ayakta kalmanız neredeyse imkansız. Seç

        Market burada devreye girerek bize büyük ulusal zincir marketlerle rekabet şansı veriyor.

        Müşterimiz uygun fiyatlarımızla, ürünlerin tazeliğiyle, çeşitliliğiyle kazanıyor. Biz de

        müşterilerimizi mutlu gördükçe mutlu oluyoruz."

        Seç Market Genel Müdürü Furkan Akiner: “Esnaflık kültürünün geleceğe taşınmasına katkı sunuyoruz”

        Seç Market Genel Müdürü Furkan Akiner, Yüceer ailesinin hikayesinin Seç Market iş modelinin

        Anadolu'daki güçlü örneklerinden biri olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

        "Baba-oğul esnaflık yapan Sebahattin Bey ve Mustafa Bey'in hikayesi, mahalle esnafının değişen

        perakende dünyasında nasıl güçlenebileceğini gösteren çok kıymetli bir örnek. 40 yılı aşan

        esnaflık yolculuğu bugün ikinci kuşakla birlikte güçlenerek devam ediyor. Seç Market olarak

        'esnaf sıcaklığında modern perakende' anlayışıyla yerel esnafın kendi kimliğini ve mahalle

        kültürünü koruyarak daha güçlü bir yapıya kavuşmasını hedefliyoruz. Esnaf kendi işinin sahibi

        olmaya devam ederken güçlü tedarik altyapısı, dijital çözümler, operasyonel destek ve ürün

        çeşitliliği gibi modern perakendenin avantajlarından faydalanıyor. Biz yalnızca bir mağaza

        dönüşümüne değil, nesiller boyu süren esnaflık kültürünün geleceğe taşınmasına da katkı

        sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin dört bir yanında esnafımızla omuz omuza

        vererek, esnaflık kültürünü yaşatan ve nesilden nesile aktaran bu tür ilham verici hikayelerin

        sayısını artırmayı hedefliyoruz."

        Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren Seç Market, yerel esnafı modern perakende sistemiyle

        buluşturarak mahalle kültürünü yaşatmayı ve aile işletmelerinin sürdürülebilir büyümesini

        desteklemeyi hedefliyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Petro'dan İsrailli bakana "Nazi" benzetmesi
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Ece eridi
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
