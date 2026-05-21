Baba-oğulun mahalle bakkalından markete uzanan 40 yıllık yolculuğu

Çandır'da yaşayan Sebahattin Yüceer, yaklaşık 40 yıl önce açtığı bakkal dükkanıyla esnaflığa adım

attı. Uzun yıllar mahalle esnafı olarak hizmet veren Sebahattin Bey, 2019 yılında işleri oğlu

Mustafa Yüceer'e devretti. Perakende sektöründeki dönüşüm ve artan rekabet koşullarıyla

birlikte baba-oğul, daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı için Yıldız Holding perakende grubu çatısı

altında faaliyet gösteren Seç Market sistemine dahil olmaya karar verdi. 2023 yılında mağaza Seç

Market'e dönüştü.

Baba Sebahattin Yüceer dönüşüm sürecini şu sözlerle anlattı "1986 yılında bu dükkanda

bakkaliyeye başladım. 2019 yılında oğlum Mustafa'ya devrettim. Aradan birkaç yıl geçince

kurumsallaşma adına Seç Market'i tercih ettik."

"Yaptığımız işin yüzde 80'ini Seç'ten öğrendik"

Küçük yaşlardan itibaren babasının yanında çalışarak esnaflığı öğrenen Mustafa Yüceer ise Seç

Market'e geçişin yalnızca bir tabela değişimi olmadığını ifade etti. Mustafa Yüceer, dönüşüm

sonrasında ürün çeşitliliğinden operasyonel süreçlere kadar birçok alanda gelişim yaşadıklarını

belirterek şunları söyledi:

"Yaklaşık 5 yaşından beri bu sektörün içindeyim. 2019 yılında işleri babamdan devraldım, 2023

yılında Seç Market iş ortaklığıyla mağazamızı açtık. Biz Yıldız Holding'i zaten biliyorduk ve

güveniyorduk. Bu nedenle mağazamızı gönül rahatlığıyla kurduk. Seç'e geçtikten sonra ürün

çeşitliliğimiz ve müşteri güveni arttı. Uzun yıllardır bu işi yapıyorduk ama aslında bildiğimiz, işin

sadece yüzde 20'siymiş. Yüzde 80'ini Seç'ten öğrendik."

"78 farklı toptancı yerine tek sistemle çalışıyoruz"

Daha önce çok sayıda toptancıyla çalıştıklarını ifade eden Mustafa Yüceer, Seç Market'in dijital

altyapısı ve tedarik sistemi sayesinde operasyonel yüklerinin önemli ölçüde azaldığını belirterek "Eskiden 78 tane toptancımız vardı. Günümüz, müşteriden çok toptancılarla geçiyordu. Şimdi ise

tek bir sistem üzerinden binlerce ürüne ulaşabiliyoruz. Seç Portal sayesinde ürünleri, stokları ve

satışları cep telefonumuzdan takip edebiliyoruz. Bu sistem bize zaman ve verimlilik kazandırdı."

Seç Market'in kurumsal yapısının hem kendilerini perakende sektöründeki yoğun rekabette

güçlendirdiğini hem de müşteri güvenini ve mağazaya ilgisini artırdığını belirten Mustafa Yüceer

sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüz şartlarında perakende sektöründe ayakta kalmak çok zor.

Özellikle işi kurumsal bir yapı içinde yürütmezseniz ayakta kalmanız neredeyse imkansız. Seç

Market burada devreye girerek bize büyük ulusal zincir marketlerle rekabet şansı veriyor.

Müşterimiz uygun fiyatlarımızla, ürünlerin tazeliğiyle, çeşitliliğiyle kazanıyor. Biz de

müşterilerimizi mutlu gördükçe mutlu oluyoruz."

Seç Market Genel Müdürü Furkan Akiner: “Esnaflık kültürünün geleceğe taşınmasına katkı sunuyoruz”

Seç Market Genel Müdürü Furkan Akiner, Yüceer ailesinin hikayesinin Seç Market iş modelinin

Anadolu'daki güçlü örneklerinden biri olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Baba-oğul esnaflık yapan Sebahattin Bey ve Mustafa Bey'in hikayesi, mahalle esnafının değişen

perakende dünyasında nasıl güçlenebileceğini gösteren çok kıymetli bir örnek. 40 yılı aşan

esnaflık yolculuğu bugün ikinci kuşakla birlikte güçlenerek devam ediyor. Seç Market olarak

'esnaf sıcaklığında modern perakende' anlayışıyla yerel esnafın kendi kimliğini ve mahalle

kültürünü koruyarak daha güçlü bir yapıya kavuşmasını hedefliyoruz. Esnaf kendi işinin sahibi

olmaya devam ederken güçlü tedarik altyapısı, dijital çözümler, operasyonel destek ve ürün

çeşitliliği gibi modern perakendenin avantajlarından faydalanıyor. Biz yalnızca bir mağaza

dönüşümüne değil, nesiller boyu süren esnaflık kültürünün geleceğe taşınmasına da katkı

sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin dört bir yanında esnafımızla omuz omuza

vererek, esnaflık kültürünü yaşatan ve nesilden nesile aktaran bu tür ilham verici hikayelerin

sayısını artırmayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren Seç Market, yerel esnafı modern perakende sistemiyle

buluşturarak mahalle kültürünü yaşatmayı ve aile işletmelerinin sürdürülebilir büyümesini

desteklemeyi hedefliyor.