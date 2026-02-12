Canlı
        Bahis soruşturmasında 510 kişi PFDK'ya sevk edildi! - Futbol Haberleri

        Bahis soruşturmasında 510 kişi PFDK'ya sevk edildi!

        Son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişi bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 20:23 Güncelleme: 12.02.2026 - 20:23
        Bahis soruşturmasında 510 kişi PFDK'ya sevk edildi!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

