Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

Bayraktar, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

“SAVAŞIN DAHA FAZLA UZAMAMASINI ÜMİT EDİYORUZ”

Savaşta saha koşullarının değişken olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Ancak süreç şu an kontrolümüz altında" dedi.

Bayraktar, Sırbistan'da TürkAkım Doğalgaz Boru Hattına yönelik sabotaj girişimiyle ilgili de konuştu. Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ve hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldıklarını belirtti. Bayraktar, Çağrı Bey Sondaj Gemisinin Somali'deki ilk deniz sondajına eşlik etmek için önümüzdeki günlerde bu ülkeye gideceğini de açıkladı.